STADELHOFEN, LKR. BAMBERG. Unbekannte Täter haben an einer Unterführung im Bereich der Autobahn A70 mehrere verbotene Symbole angebracht. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen brachten die Täter seit dem 15. Mai 2026 mehrere Hakenkreuze mit gelber Farbe an der Unterführung der Autobahnbrücke im Bereich Stadelhofen an.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Unterführung beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.