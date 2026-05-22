BAMBERG. Der Bayerische Innenstaatssekretär Sandro Kirchner verabschiedete am 22.05.2026 den ehemaligen Vizepräsidenten der Bayerischen Bereitschaftspolizei, Herrn Stefan Weis, und führte dessen Nachfolger, Herrn Michael Libionka, in das Amt ein.

Der Präsident der Bayerischen Bereitschaftspolizei Michael Dibowski eröffnete den Festakt, der vom Polizeiorchester Bayern musikalisch umrahmt wurde und begrüßte die etwa 100 Gäste aus Politik, Justiz, benachbarter Behörden und Institutionen, Vertreter der Kirchen und Glaubensgemeinschaften sowie zahlreiche Führungskräfte umliegender Polizeidienststellen, die der Einladung des Bayerischen Innenministeriums gefolgt waren und an den Feierlichkeiten anlässlich des Führungswechsels bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei teilnahmen.

Er bedankte sich bei Weis für dessen stets menschliche Art der Führung, Leitung und Repräsentation der Bayerischen Bereitschaftspolizei. Seinem Nachfolger Libionka sicherte er die uneingeschränkte Unterstützung aller Kolleginnen und Kollegen bei der Bewältigung der mit dem neuen Amt verbundenen Herausforderungen zu, bevor er anschließend das Wort an Herrn Staatssekretär Kirchner übergab.

Kirchner blickte auf die umfangreiche Vita von Weis zurück, der zum 01. April 2026 das Amt des Polizeipräsidenten des Polizeipräsidiums Unterfranken übernahm. Nach der Einstellung im mittleren Polizeivollzugsdienst im Jahr 1987 verbrachte Weis zunächst sieben Jahre bei Einsatzeinheiten der Bayerischen Bereitschaftspolizei sowie im Streifendienst im Polizeipräsidium München.