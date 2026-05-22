Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
0765 – Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt
---------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg ----------
Innenstadt – Am Mittwoch (20.05.2026) geriet ein 21-Jähriger zunächst mit einem 25-Jährigen im Außenbereich eines Friseursalons beim Barthshof in eine körperliche Auseinandersetzung. Der 25-Jährige wurde dabei schwer verletzt.
Gegen 15.45 Uhr gerieten der 21-Jährige und der 25-Jährige zunächst in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf schlugen die beiden Männer aufeinander ein. Schließlich mischte sich ein bis dato Unbeteiligter 24-Jähriger in die Streitigkeit ein und zog ein Messer. Mit diesem griff er den 25-Jährigen an. Der 25-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 24-Jährige flüchtete vor Eintreffen der Beamten. Beamte konnten aber den 21-Jährigen festnehmen. Bei der Durchsuchung des 21-Jährigen fanden die Beamten zudem Betäubungsmittel auf.
Der 21-jährige wurde nach Durchführung der strafprozessualen Maßnahmen wieder entlassen.
Nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnte am Donnerstag (21.05.2026) der zunächst flüchtige 24-Jährige in einer Wohnanlage in der Bgm.-Miehle-Straße in Augsburg-Göggingen durch Spezialeinsatzkräfte festgenommen werden.
Der 24-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg am Freitag (22.05.2026) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und setzte diesen in Vollzug. Der 24-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.
Die Kriminalpolizei ermittelt u. a. wegen des versuchten Totschlags gegen den 24-Jährigen sowie wegen Körperverletzung gegen den 21-Jährigen.
Der 21-Jährige sowie der 24-Jährige besitzen die türkische Staatsangehörigkeit. Der 25-Jährige besitzt die syrische Staatsangehörigkeit.
0767 – Polizei ermittelt nach Trunkenheitsfahrt
Bergheim – Am Donnerstag (21.05.2026) war ein 61-jähriger Fahrradfahrer alkoholisiert in der Diebelbachstraße unterwegs.
Gegen 18.15 Uhr beobachtete ein Passant den Sturz eines Fahrradfahrers und verständigte die Polizei. Bei der anschließenden Kontrolle stellten Beamte die Alkoholisierung des Mannes fest. Ein Atemalkoholtest ergab knapp unter einem Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 61-Jährigen.
Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr – infolge Alkohol gegen den 61-Jährigen.
Der 61-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
0768 – Polizei ermittelt nach tödlichem Verkehrsunfall (bereits regional berichtet)
Horgau – Am Donnerstag (21.05.2026) geriet ein 22-Jähriger Motorradfahrer alleinbeteiligt in den Gegenverkehr auf der Kreisstraße 5 zwischen Horgau und Adelsried. Der 22-Jährige erlitt bei dem Verkehrsunfall tödliche Verletzungen.
Gegen 18.00 Uhr befuhr der 22-Jährige die Kreisstraße in südwestlicher Richtung und kollidierte hierbei mit einem entgegenkommenden 46-jährigen Autofahrer. Der 22-Jährige erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der Sachschaden wird auf rund 13.000 Euro geschätzt.
Die Kreisstraße wurde im Rahmen der Unfallaufnahme für rund fünf Stunden gesperrt.
Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Unfallgutachter hinzugezogen.
Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.
0769 – Verkehrspolizei stoppt Fahrer unter Drogeneinfluss
Dasing / BAB 8 FR München – Am Donnerstag (21.05.2026) war ein 25-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein auf der Autobahn A 8 unterwegs.
Gegen 18.00 Uhr versuchte sich der 25-Jährige zunächst der Kontrolle zu unterziehen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 25-Jährigen fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain und Cannabis. Zudem besitzt der 25-Jährige keinen Führerschein. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.
Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 25-Jährigen. Außerdem ermittelt die Polizei nun gegen den Halter des Fahrzeugs wegen Ermächtigung zum Fahren ohne Fahrerlaubnis.
Der 25-Jährige besitzt die irakische Staatsangehörigkeit.
0770 – Verkehrspolizei stoppt Gefahrguttransporter
Donauwörth – Am Donnerstag (21.05.2026) war ein Gefahrgut-Lkw ohne ausreichende Sicherung in der Rosenstraße unterwegs.
Gegen 10.00 Uhr kontrollierte eine Streife der Verkehrspolizei Donauwörth den Fahrer. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten eine mangelhafte Ladungssicherung fest. Als Gefahrgut transportierte der Fahrer Chemikalien. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.
Die VPI Donauwörth ermittelt nun wegen der Verstöße nach dem Gefahrgutbeförderungsgesetz gegen den Fahrer sowie den Verlader der Ware.
Der Fahrer besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
0771 – Kriminalpolizei ermittelt nach Diebstahl – Zeugen gesucht
Blindheim – In der Zeit von Mittwoch (20.05.2026), 23.30 Uhr, bis Donnerstag (21.05.2026), 06.30 Uhr, verschafften sich mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände in Wolpertstetten.
Auf dem Gelände entwendeten die Täter eine erhebliche Menge an Kupferkabeln. Der Beuteschaden liegt im hohen sechsstelligen Bereich. Der Sachschaden wird auf rund 300.000 Euro geschätzt.
Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.
Hinweise nimmt die Kripo Dillingen unter der Telefonnummer 09071/56-0 entgegen.
Sie wollen zur Sicherheitswacht?
Hier können sie sich bewerben: