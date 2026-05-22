0765 – Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

---------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg ----------

Innenstadt – Am Mittwoch (20.05.2026) geriet ein 21-Jähriger zunächst mit einem 25-Jährigen im Außenbereich eines Friseursalons beim Barthshof in eine körperliche Auseinandersetzung. Der 25-Jährige wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 15.45 Uhr gerieten der 21-Jährige und der 25-Jährige zunächst in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf schlugen die beiden Männer aufeinander ein. Schließlich mischte sich ein bis dato Unbeteiligter 24-Jähriger in die Streitigkeit ein und zog ein Messer. Mit diesem griff er den 25-Jährigen an. Der 25-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 24-Jährige flüchtete vor Eintreffen der Beamten. Beamte konnten aber den 21-Jährigen festnehmen. Bei der Durchsuchung des 21-Jährigen fanden die Beamten zudem Betäubungsmittel auf.

Der 21-jährige wurde nach Durchführung der strafprozessualen Maßnahmen wieder entlassen.

Nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnte am Donnerstag (21.05.2026) der zunächst flüchtige 24-Jährige in einer Wohnanlage in der Bgm.-Miehle-Straße in Augsburg-Göggingen durch Spezialeinsatzkräfte festgenommen werden.

Der 24-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg am Freitag (22.05.2026) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und setzte diesen in Vollzug. Der 24-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei ermittelt u. a. wegen des versuchten Totschlags gegen den 24-Jährigen sowie wegen Körperverletzung gegen den 21-Jährigen.

Der 21-Jährige sowie der 24-Jährige besitzen die türkische Staatsangehörigkeit. Der 25-Jährige besitzt die syrische Staatsangehörigkeit.

0767 – Polizei ermittelt nach Trunkenheitsfahrt

Bergheim – Am Donnerstag (21.05.2026) war ein 61-jähriger Fahrradfahrer alkoholisiert in der Diebelbachstraße unterwegs.

Gegen 18.15 Uhr beobachtete ein Passant den Sturz eines Fahrradfahrers und verständigte die Polizei. Bei der anschließenden Kontrolle stellten Beamte die Alkoholisierung des Mannes fest. Ein Atemalkoholtest ergab knapp unter einem Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 61-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr – infolge Alkohol gegen den 61-Jährigen.

Der 61-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.