Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Hof

REHAU, LKR. HOF. Donnerstagnachmittag versuchten Telefonbetrüger an das Ersparte eines Seniors in Rehau zu gelangen. Der 85-Jährige durchschaute den Trick und ermöglichte die Festnahme eines Geldabholers. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof ging der Mann in Untersuchungshaft.

Am Donnerstag, gegen 13 Uhr, riefen Unbekannte bei dem Rentner aus Rehau. Sie erzählten ihm die Geschichte, dass seine Tochter ein teures Krebsmedikament benötigen würde. Um dieses Medikament zu finanzieren, soll er nun Geld und Gold einen Abholer übergeben.

Der Mann ließ sich jedoch nicht täuschen. Während er zum Schein auf die Forderung einging, verständigte er unbemerkt den Polizeinotruf. So konnten mehrere Polizeistreifen das Anwesen observieren und wenig später einen 24-jährigen Polen, den Geldabholer, an dem Anwesen des Rentners festnehmen.

Am Freitagvormittag wurde der Mann einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof erließ dieser Haftbefehl. Er befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.

Neun Minuten, die eure Großeltern und Angehörigen schützen können:

Hier finden Ihr ein Präventionsvideo der Polizei Oberfranken.