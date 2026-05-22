NÜRNBERG. (499) Am späten Donnerstagabend (21.05.2026) nahmen Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte einen mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat vorläufig fest. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag.



Gegen 23:15 Uhr verständigte ein Zeuge über den Polizeinotruf die Einsatzzentrale und teilte mit, dass er in der Flaschenhofstraße eine männliche Person festhalte. Diese sei zuvor aus dem Badezimmerfenster einer Wohnung geklettert.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahmen den mutmaßlichen Einbrecher vor Ort vorläufig fest. Bei dem 27-jährigen deutschen Tatverdächtigen fanden die Beamten mutmaßliches Diebesgut aus der betroffenen Wohnung. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den Tatverdächtigen. Er wird im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Nürnberg zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken sicherte vor Ort erste Spuren. Die weiteren Ermittlungen hat das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernommen.



Erstellt durch: Michael Sebald / bl