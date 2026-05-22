NÜRNBERG. (498) Im Zeitraum zwischen Dienstag (19.05.2026) und Donnerstag (21.05.2026) wurde aus einer Tiefgarage im Nürnberger Westen ein Kraftrad entwendet. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.



Die unbekannten Täter verschafften sich Zugang zu der zu diesem Zeitpunkt unversperrten Tiefgarage in der Langen Zeile. Dort brachen sie das Schloss einer abgestellten orange-weißen KTM Duke 390 mit dem amtlichen Kennzeichen N-BI 82 auf und entwendeten das Motorrad. Der Wert des Kraftrads beläuft sich auf rund 3250 Euro.

Nach ersten Maßnahmen durch die Polizeiinspektion Nürnberg-West hat das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.



Erstellt durch: Oliver Trebing