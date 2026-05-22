HALLBERGMOOS, LKRS. FREISING.Beim Brand einer Doppelhaushälfte in Hallbergmoos wurden in der Nacht auf den heutigen Freitag zwei Personen verletzt. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 00:05 Uhr waren die Rettungskräfte über das Feuer im 2. Obergeschoss des Anwesens am Ahornweg informiert worden. Die alarmierte Feuerwehr musste zwei Bewohner, deren Fluchtweg durch die enorme Rauchentwicklung versperrt war, über eine Drehleiter vom Balkon retten.

Durch den bereits angeatmeten Rauch wurde ein 25-jähriger Student schwer sowie eine 29-jährige Frau leicht verletzt. Die beiden chinesischen Staatsbürger wurden medizinisch versorgt und mit einem Rettungshubschrauber bzw. Krankenwagen in Kliniken eingeliefert. Vier im Haus lebende Katzen konnten aus dem Gebäude gerettet und vorübergehend in einem Tierheim untergebracht werden.

Durch den Brand wurde die betroffene Haushälfte erheblich beschädigt und bleibt derzeit unbewohnbar. Die Flammen waren zeitweise auch auf das angebaute Nachbarhaus übergegangen, wodurch auch dieses Gebäude beschädigt wurde. Einem Großaufgebot alarmierter Feuerwehrkräfte gelang es, den Brand abzulöschen. Ersten Schätzungen zufolge beträgt der entstandene Sachschaden mindestens 150 000 Euro.

Spezialisten der Kriminalpolizei führen in den kommenden Tagen umfangreiche Untersuchungen zur Klärung der Brandursache durch. Hinweise auf ein eventuelles Einwirken Dritter liegen bislang nicht vor.