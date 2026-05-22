MÜNSING, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Am Donnerstagabend, den 21. Mai 2026, kam es auf der Staatsstraße 2370 zu einem tragischen Verkehrsunfall. Dabei erlitt eine 20-jährige Motorradfahrerin tödliche Verletzungen. Die Polizeiinspektion Wolfratshausen übernahm die Ermittlungen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr am Donnerstag (21. Mai 2026), gegen 21.30 Uhr, eine junge Motorradfahrerin aus Geretsried mit ihrer Maschine in einer Vierergruppe die Staatsstraße 2370 in Richtung Eurasburg. Sie wollte am Zubringer zur B 11a nach links in Richtung Wolfratshausen abbiegen.

Im Einmündungsbereich kam es mit einem entgegenkommenden Pkw einer 59-jährigen Frau aus Eurasburg zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge.

Die junge Motorradfahrerin wurde umgehend in ein Klinikum eingeliefert, erlag dort jedoch in den Morgenstunden des 22. Mai 2026 ihren schweren Verletzungen. Die Autofahrerin wurde mit Verletzungen an den Beinen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Ein Kriseninterventionsteam des BRK betreut die Hinterbliebenen.

Zur Klärung der Unfallursache wurde durch die sachleitende Staatsanwaltschaft München II ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet.

Die Polizeiinspektion Wolfratshausen übernahm die Ermittlungen zu dem tödlichen Verkehrsunfall und bittet auch mögliche Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich bei der Polizeiinspektion Wolfratshausen unter der Telefonnummer 08171/42110 zu melden.

Am Unfallort waren ein Notarzt, zwei Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber, die FFW Degerndorf und Wolfratshausen, die Straßenmeisterei Wolfratshausen sowie mehrere Streifenfahrzeuge der Polizei im Einsatz.