SCHWANGAU. Nach dem Einbruch in ein Geschäft in Hohenschwangau in der Nacht vom 14.05.2026 auf den 15.05.2026 gehen die Ermittlungen weiter. Hoffnung setzen die Ermittler unter anderem auf eine schwarze Sport-Trinkflasche von Decathlon aus Plastik. Sie ist von den Einbrechern im Laden zurückgelassen worden. Derzeit ist nicht auszuschließen, dass die mindestens zweiköpfige Täterschaft in den südlichen Teilen der Landkreise Oberallgäu, Ostallgäu oder Weilheim-Schongau ihr Quartier bezogen hatte.

Die Kriminalpolizei Kempten richtet sich daher auch an Beherbergungsbetriebe und bittet unter der Rufnummer 0831 9909-0 um Hinweise:

Ist die Flasche in Verbindung von mindestens zwei männlichen Übernachtungsgästen aufgefallen? (Möglicherweise hatten sie sich in der Region unter dem Deckmantel eines Urlaubsaufenthalts aufgehalten)

Sind in den Morgenstunden des 15.05.2026 (Freitag) zwei ortsauswärts laufende Wanderer mit großen schwarzen Rucksäcken aufgefallen?

Bei dem Einbruch, der weniger als zwei Minuten angedauert hat, sind Uhren im Wert von mehreren Zehntausend Euro gestohlen worden. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Kempten unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten geführt. (KPI Kempten)

Bezugsmeldung vom 15.05.2026

Einbruch in Haushaltswaren- und Juweliergeschäft | Zeugenaufruf

SCHWANGAU. In der vergangenen Nacht ist eine unbekannte Täterschaft in ein Geschäft in Hohenschwangau eingebrochen. Neben Haushalts- und Souvenirartikeln bietet das Fachgeschäft auch Uhren und Schmuck an. Darauf hatte es die mehrköpfige Täterschaft abgesehen, nachdem sie durch rabiates Einschlagen einer nordseitig liegenden Schaufensterscheibe in die Geschäftsräume eingestiegen war. Dort zerschlugen sie mit einem Fäustel Vitrinen und nahmen darin ausliegende Uhren und andere Wertsachen mit. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro, der Beutewert ist bisher nicht bezifferbar. Geflüchtet ist die Täterschaft mit einem hellen Kleinwagen.

Die Kriminalpolizei Kempten bittet unter der Telefonnummer 0831 9909-0 um Hinweise, die auch unter der Telefonnummer 08362 9123-0 von der Füssener Polizei entgegengenommen werden:

Wem sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Personen oder Fahrzeuge dort aufgefallen oder wer hat andere Wahrnehmungen gemacht? Der Einbruch fand gegen 4:45 Uhr statt. (KPI Kempten)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).