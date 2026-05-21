Der 15-jährige Junge verließ am Donnerstag, gegen 10:00 Uhr, die Schule am Frauenlandplatz und wird seitdem vermisst. Die Würzburger Polizei sucht intensiv nach dem Jungen und das auch unter der Beteiligung von Suchhunden. Die Beamten wenden sich jetzt nun auch an die Öffentlichkeit und bitten um Hinweise.

Er wird wie folgt beschrieben:

Circa 175 cm groß

Kurze blonde Haare

Kräftigere Statur bei ungefähr 80 kg

Er trägt vermutlich eine Jeans, eine blaue Strickjacke und einen Schal. Möglicherweise trägt er auch eine Kapuze oder eine Mütze.

Hinweise nimmt die Würzburger Polizei unter Tel.: 0931/457-2230 entgegen.