Am Dienstagabend führte ein versuchter Raub zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Beide Tatbeteiligten konnten wenig später durch die Polizei identifiziert und vorläufig festgenommen werden.

REGENSBURG. Am Dienstagabend, den 19. Mai, gegen 20:52 Uhr, kam es in der Albertstraße in Regensburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei der sowohl ein Hammer als auch ein Messer eingesetzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen forderte ein 36-jähriger Deutscher unter Drohgebärden mit einem Hammer gegenüber einem ihm bekannten 28-jährigen Deutschen zunächst die Herausgabe von Bargeld. Der Jüngere zog ein Messer und erwiderte die Drohgebärden. Beide Beteiligten blieben bei dem Vorfall unverletzt und entfernten sich anschließend vom Tatort. Die beiden Beteiligten konnten wenig später in unmittelbarer Tatortnähe identifiziert und vorläufig festgenommen werden. Im Rahmen der polizeilichen Erstmaßnahmen wurden sowohl der Hammer als auch das Messer aufgefunden und sichergestellt. Beide Beschuldigte wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die Polizei bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der zuständigen Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter 0941/506-2888 zu melden. Insbesondere werden zwei Fahrradfahrerinnen gesucht, welche das Geschehen unmittelbar beobachtet haben und Angaben zum Ablauf der Auseinandersetzung oder zum Verhalten der Beteiligten vor beziehungsweise nach der Tat machen könnten.

Veröffentlicht am 21.05.2026 um 13:50 Uhr