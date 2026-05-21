0761 – Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstählen

Innenstadt – Am Mittwoch (20.05.2026) gegen 13.45 Uhr entwendeten zwei bislang unbekannte Täter ein Fahrrad aus einem Innenhof in der Bismarckstraße.

Ein 40-jährige Zeuge konnte die unbekannten Täter beim Diebstahl noch beobachten. Diese flüchteten jedoch. Eine sofortige Fahndung blieb ergebnislos.

Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Göggingen – Am Mittwoch (20.05.2026) zwischen 09.00 Uhr und 12.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein E-Bike von einem Fahrradständer in der Franzensbadstraße.

Der Beuteschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

0762 – Polizei ermittelt nach Missbrauch von Notrufen

Innenstadt/Oberhausen – Am Mittwoch (20.05.2026) betätigte eine 63-Jährige mehrfach die Haltestellennotrufknopf an diversen Haltestellen im Stadtgebiet.

Bereits am Vormittag betätigte die Frau den Notrufknopf an verschiedenen Haltstellen mehrfach. Trotz eindringlicher Belehrung setzte die Frau ihre Taten fort und kam den Platzverweisen der Beamten nicht nach. Außerdem trat die Frau äußerst aggressiv gegenüber den Beamten auf. Die Beamten brachten die Frau zur Unterbindung weiterer Straftaten bis in die Abendstunden in den Arrest.

Kurz nach Entlassung aus dem Arrest wurde die Frau dann abermals auffällig. Hier betätigte sie erneut mehrere Haltestellennotrufknöpfe im Stadtgebiet Augsburg. Beamte trafen die Frau erneut an. Die Beamten sprachen abermals einen Platzverweis aus. Auch diesem kam die 63-Jährige nicht nach. Sie verhielt sich erneut aggressiv gegenüber den Beamten. Die Beamten brachten die 63-Jährige daher erneut in den Arrest.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Missbrauchs von Notrufen und zu den Hintergründen.

Die Frau besitzt die österreichische Staatsangehörigkeit.

Die Polizei weist eindrücklich darauf hin, dass die Haltstellennotrufknöpfe nur bei Vorliegen eines Notfalls oder Unglücks betätigt werden dürfen. Zuwiderhandlungen können zu strafrechtlichen Konsequenzen führen.

0763 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Innenstadt – Am Mittwoch (20.05.2026) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Schaufensterscheibe eines Geschäfts in der Bürgermeister-Fischer-Straße.

Gegen 03.30 Uhr löste die Alarmanlage an dem Geschäft aus. Die Beamten stellten bei Eintreffen eine eingeschlagene Schaufensterscheibe fest.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 8.000 €.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

0764 – Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in Gaststätte

Innenstadt – Im Zeitraum von Dienstag (19.05.2026), 22.15 Uhr bis Mittwoch (20.05.2026), 05.45 Uhr brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte am Leonhardsberg ein.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in den Gastraum. Aus diesem entwendeten die Unbekannten mehrere Gegenstände, sowie Bargeld. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Wert. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und Sachbeschädigung.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.