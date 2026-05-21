HOF. Unbekannte Täter haben vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mehrere politische Graffiti im Stadtgebiet angebracht. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Die Schmierereien wurden im Bereich der Luftbrücke über der Raschenbachstraße, entlang des Saaleradwegs sowie an einem Spielplatz in der Leimitzer Straße festgestellt. Die Täter verwendeten weiße Sprühfarbe.

Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Hof bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben oder Hinweise geben können, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 zu melden.