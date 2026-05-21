NEUFAHRN, LANDKREIS FREISING. Ein 46-jähriger rumänischer Kraftfahrer wurde in den gestrigen frühen Morgenstunden beim Ankuppeln eines Anhängers an eine Zugmaschine eingequetscht und erlag noch auf dem Betriebsgelände in der Ludwig-Erhard-Straße seinen schweren Verletzungen. Die Kriminalpolizei Erding hat unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Landshut die Ermittlungen übernommen. Zur Klärung des Unfallgeschehens wurde die Erstellung eines Gutachtens in Auftrag gegeben.