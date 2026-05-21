SONNEFELD, LKR. COBURG. Nach dem Fund eines toten Paares in einem Wohnhaus in Sonnefeld liegen nun erste Ergebnisse der rechtsmedizinischen Untersuchungen vor.

Am vergangenen Donnerstag, 14.05.2026, hatte sich ein Angehöriger aus Sorge um einen 68-jährigen Mann an die Polizei gewandt. Eine Streife entdeckte den Mann sowie dessen 67-jährige Lebensgefährtin leblos in einem Schlafzimmer eines Einfamilienhauses.

Nach dem mittlerweile vorliegenden vorläufigen Obduktionsergebnis soll der 68-Jährige die 67-Jährige mutmaßlich im Schlaf durch Messerstiche in den Oberkörper getötet haben. Nach aktuellem Ermittlungsstand soll sich der Mann im Anschluss daran ebenfalls durch Messerstiche das Leben genommen haben.

Anhaltspunkte für eine Beteiligung weiterer Personen liegen weiterhin nicht vor.