DINGOLFING, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Am Mittwochabend, 13.05.2026, kam es im Stadtgebiet Dingolfing zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Zuvor soll es bereits zu einem Streit zwischen dem späteren Tatverdächtigen und seiner Mutter gekommen sein.

Gegen 21:15 Uhr gerieten ein 44-jähriger Mann mit deutscher und kasachischer Staatsangehörigkeit sowie ein 37-jähriger rumänischer und moldawischer Staatsangehöriger in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 44-Jährige versucht haben, den 37-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand anzugreifen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde dabei niemand verletzt.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge war dem Vorfall eine Auseinandersetzung zwischen dem 44-Jährigen und seiner 68-jährigen Mutter vorausgegangen. Hierbei soll der Mann seine Mutter körperlich angegriffen und bedroht haben. Diese erlitt dadurch leichte Verletzungen.

Der 44-Jährige wurde vorläufig festgenommen und dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Landshut vorgeführt. Durch diesen wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Der Tatverdächtige befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Landshut unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Landshut geführt.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 21.05.2026, 11:28 Uhr