MURNAU AM STAFFELSEE, OT HECHENDORF, LKR. GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Am Mittwochabend, 20. Mai 2026, soll es in einem Wohnhaus im Murnauer Ortsteil Hechendorf zu einer Raubstraftat gekommen sein. Der geschädigte Mann wurde hierbei verletzt. Der Täter konnte nach der Tat flüchten. Die Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen übernahm die Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Mittwoch (20. Mai 2026) gegen 16.15 Uhr wurde über den Notruf des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd ein Überfall auf einen Mann in der Straße Oberfeld in Murnau-Hechendorf mitgeteilt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein bislang unbekannter Täter einen Mann in dessen Wohnhaus mit einer Schusswaffe bedroht und durch Schläge verletzt haben. Im weiteren Verlauf soll der Unbekannte hochwertige Uhren entwendet haben. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung.

Nach Bekanntwerden des Vorfalls wurden unter Einsatzleitung des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd sowie der Polizeiinspektion Murnau umfangreiche Maßnahmen eingeleitet. Diese erfolgten mit Unterstützung umliegender Dienststellen, einem Polizeihubschrauber sowie Kräften der Bundespolizei. Bislang führten die Maßnahmen nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen.

Noch am selben Abend übernahm das Kommissariat 2 der Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen. Unterstützt werden die Ermittler von Spezialisten des Fachkommissariats für Spurensicherung und dem Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim.

Zur Aufklärung des Sachverhalts bitten die Ermittler auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Beschreibung des Tatverdächtigen: ca. 170 cm groß, 30 bis 40 Jahre, dunkle Haare, bekleidet mit einem grau-blauen Shirt, einer engeren dunklen Hose, einer engeren kurzen Jacke und auffällig weißen Turnschuhen, hatte eine auffällige sechseckige Brille bei sich;

Wer kann Angaben machen, die zur Identifizierung eines Tatverdächtigen führen könnten?

Wer hat am Mittwoch, 20. Mai 2026, in der Zeit von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr im Bereich Oberfeld in Murnau verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Wurden in den Tagen vor oder nach der Tat Personen beherbergt, die auf die Personenbeschreibung zutreffen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen könnten?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen unter der Telefonnummer 08821/9170 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Die Hintergründe der Tat sowie der genaue Ablauf sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.