DACHAU, 21.05.2026_Wie bereits gemeldet, kam es gestern Nachmittag an einer Dachauer Schule zu einem größeren Polizeieinsatz.

Nachdem die Einsatzkräfte das komplette Gebäude, sowie die daneben stehende Kindertagesstätte durchsucht hatten und sich keinerlei Hinweise auf eine Gefährdungslage ergaben, konnten alle Schülerinnen und Schüler, sowie das Lehrerpersonal die Schule verlassen.

Für die Eltern wurde währenddessen eine Sammelstelle in der Nähe eingerichtet, sie wurden dort mit Informationen versorgt.

Der polizeiliche Einsatz war gegen 15.00 Uhr abgeschlossen.

Die weiteren Ermittlungen zu dem bisher unbekannten Anrufer übernimmt die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck

Ursprüngliche Pressemeldung der PI Dachau:

Um die Mittagszeit erhielt die Polizeiinspektion Dachau einen Anruf, bei dem eine Gewalttat in einer Schule im Süden von Dachau angekündigt wurde.

Daraufhin nahm die Polizei unverzüglich mit der Schulleitung Kontakt auf und veranlasste, dass die Schüler zunächst geordnet in den Klassenzimmern verbleiben.

Das Umfeld der Schule wurde weiträumig abgesperrt, für die Eltern wurde eine Sammelstelle eingerichtet, wo sie betreut werden.

Derzeit überprüfen Einsatzkräfte das Schulgelände und stellen den Schutz der Schüler sicher.

Nach ersten Bewertungen wird davon ausgegangen, dass der Anruf nicht ernst zu nehmen ist.