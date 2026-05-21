POSTAU, LKR. LANDSHUT. Am 20.05.2026 kam es zu einem schweren Betriebsunfall an einer Baustelle an der Kreisstraße LA10 auf Höhe Unterköllnbach. Ein Mann verstarb vor Ort.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kam gegen 13.10 Uhr ein Lkw während des Abladevorgangs seitlich zum Kippen und stürzte um. Der Fahrer musste daraufhin von alarmierten Feuerwehrkräften geborgen werden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Rettungskräfte vor Ort verstarb der 67-jährige Fahrer des Lkw.

Vor Ort wurden die Untersuchungen zum Betriebsunfall von der Kriminalpolizeiinspektion Landshut übernommen. Insbesondere die Klärung der genaues Unfallherganges sowie die Todesursache des 67-Jährigen dauern an.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 21.05.2026, 08.42 uhr