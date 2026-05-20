0756 – Polizei ermittelt nach Hausfriedensbruch und Diebstahl

Innenstadt – Im Zeitraum von Freitag (15.05.2026), 20.00 Uhr bis Dienstag (19.05.2026), 19.00 Uhr verschaffte sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Gartenhaus in der Kleingartenanlage in der Reichenberger Straße.

Der oder die bislang unbekannten Täter verschaffte sich Zugang zu dem dortigen Gartenhaus und nächtige dort mutmaßlich für einige Tage. Zudem entwendeten der oder die unbekannten Täter Gegenstände im mittleren zweistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruch und Diebstahl.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der 0821/323-2710 entgegen.

0757 – Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstählen

Pfersee – Im Zeitraum von Donnerstag (14.05.2026), 18.00 Uhr bis Montag (18.05.2026), 18.45 Uhr entwendete ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Fahrrad aus einem Kellerabteil in der Willi-Weise-Straße.

Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Lechhausen – In der Nacht von Montag (18.05.2026) auf Dienstag (19.05.2026), entwendete ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein E-Bike aus einer Tiefgarage in der Neuburger Straße.

Der Beuteschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Das Fahrrad hat eine auffällige grüne Farbe mit einem roten Balken.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0758 – Polizei ermittelt nach tätlichem Angriff

Oberhausen – Am Dienstag (19.05.2026) kam es zu einem Widerstand und tätlichen Angriff gegen Vollstreckungsbeamte in der Donauwörther Straße. Ein Polizeibeamter wurde hierbei leicht verletzt.

Gegen 21.15 Uhr stellten die Beamten im Rahmen ihrer Streifenfahrt einen 43-jährigen Mann fest, welcher immer wieder auf die Straße torkelte. Der Mann wurde daraufhin einer Kontrolle unterzogen. Hierbei weigerte er sich die Straße zu verlassen und musste daher durch die Polizeibeamten fixiert werden. Dabei leistete der Mann Widerstand.

Im Anschluss brachten die Polizeibeamten den 43-Jährigen für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle. Hierbei leistete der Mann erneut massiven Widerstand, trat und spukte nach einem Beamten. Zudem beleidigte der 43-Jährige die Streife.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte einen Wert von ca. 3,6 Promille.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte gegen den 43-Jährigen.

Der Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

0759 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Oberhausen – Am Montag (18.05.2026) gegen 22.00 Uhr beschädigte ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Auto in der Neuhäuserstraße.

Der Täter zerkratzte hierbei eine Fahrzeugtüre. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000€.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.