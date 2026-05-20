743. Festnahme eines Tatverdächtigen nach unerlaubtem Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge – Laim

Am Mittwoch, 06.05.2025, gegen 11:10 Uhr, wollte ein 23-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München ein gefälschtes Rezept für ein betäubungsmittelhaltiges Medikament in einer Apotheke in Laim einlösen. Das Apothekenpersonal verständigte daraufhin die Polizei. Zivile Polizeibeamte konnten den 23-Jährigen vor Ort antreffen und festnehmen. Bei ihm wurde Bargeld in Höhe eines dreistelligen Betrages sichergestellt.

Im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen wurde – nachdem die Staatsanwaltschaft München I beim Amtsgericht München einen entsprechenden Beschluss erwirkt hatte – eine von ihm genutzte Wohnung durchsucht. Dabei wurden Betäubungsmittel, verschreibungspflichtige und zum Teil betäubungsmittelhaltige Arzneimittel, Utensilien zur Fälschung von Rezepten, Bargeld in Höhe eines vierstelligen Betrages, Verpackungsutensilien für den Verkauf von Betäubungsmitteln und Arzneimitteln sowie eine geladene Luftpistole aufgefunden und beschlagnahmt.

Gegen den 23-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge eingeleitet. Nach Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt.

Mittlerweile wurde durch den zuständigen Ermittlungsrichter Haftbefehl erlassen.

Das Kommissariat 84 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

744. Festnahme eines Tatverdächtigen nach unerlaubtem Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge – Maxvorstadt

Am Donnerstag, 07.05.2025, gegen 00:50 Uhr, beobachteten zivile Polizeibeamte einen 21-Jährigen dabei, wie er mit einem Kraftrad am Straßenrand in der Ottostraße hielt und mit einem 36-Jährigen Gegenstände austauschte. Aufgrund des Verdachts auf Handel mit Betäubungsmitteln unterzogen die Polizeibeamten beide einer Kontrolle.

Es handelt sich dabei um einen 21-Jährigen und einen 36-Jährigen, beide mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München. Bei der Durchsuchung wurde bei dem 21-Jährigen Bargeld in Höhe eines dreistelligen Betrages sowie eine geringe Menge Kokain-Methamphetamin-Mischung und bei dem 36-Jährigen eine geringe Menge Kokain festgestellt und beschlagnahmt. Der 36-Jährige erhielt eine Anzeige und wurde vor Ort entlassen. Das Kraftrad wurde ebenfalls als Tatmittel beschlagnahmt. Nach erstem Erkenntnisstand verkaufte der 21-Jährige das Kokain an den 36-Jährigen.

Im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen wurde eine durch den 21-Jährigen bewohnte Wohnung durchsucht. Dabei wurden Betäubungsmittel, unter anderem Kokain in nicht geringer Menge und Dopingmittel, sowie ein fünfstelliger Bargeldbetrag aufgefunden und beschlagnahmt.

Gegen den 21-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge eingeleitet. Er wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt.

Gegen den 21-Jährigen wurde durch den zuständigen Ermittlungsrichter Haftbefehl erlassen; der Haftbefehl wurde gegen eine Meldeauflage außer Vollzug gesetzt.

Das Kommissariat 84 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

745. Verkehrsunfall zwischen mehreren Pkw; drei Personen verletzt – Ottobrunn

Am Dienstag, 19.05.2026, gegen 13:10 Uhr, befuhr ein über 80-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München mit einem Peugeot Pkw die Unterhachinger Straße in Ottobrunn von der Rosenheimer Landstraße kommend in Richtung Ottobrunner Straße. Zeitgleich befuhr eine über 80-jährige Deutsche mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Nissan Pkw die Unterhachinger Straße in entgegengesetzte Richtung. Hinter der über 80-Jährigen fuhr ein 45-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Hyundai Pkw.

Ungefähr auf Höhe der Hausnummer 23 geriet der über 80-Jährige aus bislang ungeklärten Gründen nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dabei mit dem Nissan. Der Peugeot wurde hierbei ausgehebelt, drehte sich um die Längsachse auf das Dach und prallte gegen den Hyundai.

Der über 80-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste aus seinem Pkw befreit werden. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die über 80-Jährige und der 45-Jährige wurden durch den Unfall leicht verletzt und ebenfalls in Krankenhäuser gebracht.

Die drei beteiligten Fahrzeuge wurden jeweils schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Unterhachinger Straße für ca. 1,5 Stunden gesperrt werden. Hierbei kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

746. Unfall zwischen einem Baggerfahrzeug und einem Fußgänger; eine Person verletzt – Laim

Am Dienstag, 19.05.2026, gegen 12:00 Uhr, ging ein 77-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München auf dem Gehweg der Fürstenrieder Straße in Richtung Laimer Unterführung. Aufgrund mehrerer Baustellen im Bereich der Fürstenrieder Straße ist die Fahrbahn vom Gehweg mittels Baustellenbarken getrennt. An der Kreuzung zur Agnes-Bernauer-Straße wollte der 77-Jährige die Fürstenrieder Straße bei einer fehlenden Barke überqueren.

Zeitgleich befuhr ein 52-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis Rottal/Inn mit einem Baustellenfahrzeug die Fürstenrieder Straße ebenfalls in Richtung Laimer Unterführung. Im Baustellenbereich auf der Fürstenrieder Straße kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Baustellenfahrzeug und dem Fußgänger, wobei der Fuß des 77-Jährigen vom vorderen rechten Reifen des Baustellenfahrzeugs überrollt wurde.

Durch den Unfall wurde der 77-Jährigen schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde die Fürstenrieder Straße mehrfach gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

747. Festnahme eines Tatverdächtigen nach gewerbsmäßigem Fahrraddiebstahl – Ramersdorf-Perlach

Am Montag, 11.05.2026, fiel einer zivilen Streifenbesatzung in einem Hinterhof im Bereich der Ständlerstraße ein hochwertiges Pedelec auf. Bei einer Überprüfung wurde festgestellt, dass das Fahrrad am Vortag im Bereich der Maxvorstadt gestohlen wurde.

Vor Ort konnte ein 47-jähriger Kosovare ohne festen Wohnsitz in Deutschland als Tatverdächtiger ermittelt werden. Dieser ist derzeit in einer Obdachlosenunterkunft wohnhaft. Vor dieser konnte er angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei ihm konnten Gegenstände aufgefunden werden die darauf schließen ließen, dass er weitere Fahrräder stehlen wollte.

Bei einer anschließenden Durchsuchung des durch den Tatverdächtigen bewohnten Zimmers konnten diverse technische Geräte, z.B. Mobiltelefone/ Tablets, aufgefunden werden, bei denen der Verdacht bestand, dass sie gestohlen waren. Teilweise konnten diese technischen Geräte auch vergangen Straftaten zugeordnet werden. Weiter konnten auch Gegenstände aufgefunden werden, die nach dem Waffengesetzt verboten sind.

Weitere Ermittlungen ergaben den Verdacht, dass der Tatverdächtige in der Vergangenheit bereits mehrfach Fahrräder gestohlen und im Anschluss veräußert hatte. Er wurde daher wegen des gewerbsmäßigen Fahrraddiebstahls und Vergehen nach dem Waffengesetzt angezeigt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er zunächst der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Im weiteren Verlauf erließ der Haftrichter Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 53.

Hinweise zur Fahrradsicherung:

Unter folgendem Link finden sie wertvolle Tipps zum Thema Diebstahlschutz:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/diebstahl-von-zweiraedern/

748. Einbrüche in gewerbliche Objekte – Schwanthalerhöhe

In der Zeit von Montag, 18.05.2026, 12:00 Uhr, bis Dienstag, 19.05.2026, 11:30 Uhr, kam es in der Schwanthalerhöhe zu Einbrüchen in einen gastronomischen Betrieb und zwei Gewerbebetriebe.

Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich zu allen drei Objekten über Fenster Zugang zu den Räumlichkeiten. Im Inneren wurden die Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht.

Unter Mitnahme von Bargeld und einer Geldkassette verließen der oder die unbekannten Täter anschließend die Tatörtlichkeiten und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Insgesamt wurden mehrere tausend Euro erbeutet.

Aufgrund der örtlichen Nähe wird ein möglicher Tatzusammenhang geprüft.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Ganghoferstraße, Gollierstraße, Ligsalzstraße und Kazmairstraße (Schwanthalerhöhe) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.