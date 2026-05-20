MARKTREDWITZ, LKR. WUNSIEDEL. Nach einem Brand in dem Betrieb in der Meußelsdorfer Straße sind die Löscharbeiten der Feuerwehr beendet. Die Warnmeldung, aufgrund der Rauchwolke Fenster und Türen geschlossen zu halten, kann somit widerrufen werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es kurz vor 10 Uhr zu dem Feuer im Bereich einer Lagerhalle. Dort waren mutmaßlich Lagerfässer mit Abfalllappen aufgestellt, die aus bislang unklaren Gründen entflammten. Aufgrund des dichten Brandrauchs erlitten vier Personen leichte Rauchgasvergiftungen und werden derzeit in einem Krankenhaus versorgt.

Die Polizei in Marktredwitz hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Es ist noch keine Angabe zur Schadenshöhe möglich.