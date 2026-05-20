ANSBACH. (488) Am Mittwochmorgen (20.05.2026) kam es auf der A6 in Höhe Lichtenau zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw-Fahrer ums Leben kam. Bis zum Ende der Bergungsmaßnahmen kommt es in Fahrtrichtung Heilbronn zu Verkehrsbehinderungen.



Am Mittwochmorgen (20.05.2026), gegen 07:00 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn A6 zwischen den Anschlussstellen Lichtenau (Landkreis Ansbach) und Ansbach ein schwerer Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam der Fahrer eines Sattelzugs nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem auf dem Standstreifen stehenden Sattelzug.

Der 53-jährige Fahrer (rumänisch) des auffahrenden LKW wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren des Landkreises Ansbach befreit. Trotz aller Rettungsmaßnahmen verstarb der 53-Jährige noch an der Unfallstelle.

Der 58-jährige Fahrer (türkisch) des stehenden Sattelzugs kam mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Der Verkehr wird einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Bis zum Ende der Bergungsmaßnahmen kommt es in Fahrtrichtung Heilbronn zu Verkehrsbehinderungen.

Die Verkehrspolizeiinspektion Ansbach hat die Unfallaufnahme übernommen und wird dabei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ansbach durch einen Sachverständigen unterstützt.



Erstellt durch: Oliver Trebing / mc