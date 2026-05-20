ABENSBERG, LKR. KELHEIM, BERCHTESGADENER LAND / TRAUNSTEIN. Seit 03.05.2026 wurde ein 16-Jähriger aus Abensberg vermisst, der nun wohlbehalten aufgefunden werden konnte. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

Der 16-Jährige konnte gestern (19.05.2026) im Breich Berchtesgadener Land wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen!

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 20.05.2026, 10.00 Uhr