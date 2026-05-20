NÜRNBERG. (486) Am Dienstagmittag (19.05.2026) erfasste ein Autofahrer im Nürnberger Westen eine 17-jährige Fußgängerin und beging anschließend Unfallflucht. Die Verkehrspolizei Nürnberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls.



Die 17-jährige Schülerin (deutsch) befand sich gegen 13:00 Uhr an der Kreuzung Leyher Straße / Sigmundstraße. Als sie die Fahrbahn der Leyher Straße an der dortigen Fußgängerampel in nördliche Richtung überquerte, touchierte sie ein schwarzer Pkw. Die Fußgängerin stürzte zu Boden. Der Fahrer hupte und setzte seine Fahrt trotz des Unfalls stadteinwärts fort.

Die Fußgängerin erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden mussten.

Eine nähere Beschreibung des Pkw liegt nicht vor. Der Fahrer kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, etwa 20 – 30 Jahre alt, dunkle Haare, schlanke Statur, Schnurrbart.

Die Verkehrspolizei Nürnberg hat zwischenzeitlich die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet und sucht Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachten konnten. Hinweise auf den schwarzen Pkw oder dessen Fahrer nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0911 6583 – 1530 entgegen.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher / mc