0752 – Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Firnhaberau – Am Sonntag (17.05.2026), gegen 17.00 Uhr kam es in der Schillstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 34-Jährigen und einem 25-Jährigen. Der 25-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Im Rahmen eines Fußballspiels gerieten Spieler aus unterschiedlichen Mannschaften in Streit. Dabei griff ein 34-jähriger Spieler einen 25-Jährigen Spieler an und schlug diesen ins Gesicht. Der 25-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Der 34-Jährige besitzt deutsche Staatsbürgerschaft. Der 25-Jährige besitzt die rumänische Staatsbürgerschaft.

0753 – Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Lechhausen – Im Zeitraum von Mittwoch (13.05.2026), 20.15 Uhr bis Montag (18.05.2026), 20.15 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Pedelec aus einem Kellerabteil in der Robert-Bosch-Straße.

Der Beuteschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0754 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Innenstadt – Am Montag (18.05.2026), gegen 15.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten grauen Peugeot in der Schwimmschulstraße. Dieser parkte auf einem Parkplatz vor einem Kindergarten.

Es entstand ein Sachschaden an der linken Fahrzeugseite in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

0755 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch

Hochfeld – Im Zeitraum von Samstag (16.05.2026), 17.30 Uhr bis Montag (18.05.2026), 10.45 Uhr besprühten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in der Firnhaberstraße einen historischen Eisenbahnwagen.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.