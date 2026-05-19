TREUCHTLINGEN. (483) Am Montagabend (18.05.2026) brachen Unbekannte in ein Reihenhaus in Treuchtlingen (Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen) ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Zwischen 21:30 Uhr und 00:15 Uhr verschafften sich die Täter mutmaßlich über ein Fenster gewaltsam Zugang zu dem Haus in der Gunzenhausener Straße. In den Wohnräumen durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Die Unbekannten entwendeten Schmuck im Wert von rund 500 Euro.

Das Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, denen im Umfeld des Anwesens verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.



Erstellt durch: Oliver Trebing / bl