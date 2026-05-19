SCHLÜSSELFELD, LKR. BAMBERG. In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen unbekannte Diebe auf dem Lagerplatz einer Baustelle an der A 3 im Gemeindebereich Schlüsselfeld mehrere Container auf und stahlen hochwertige Technik. Danach nutzten sie einige Baustellenfahrzeuge offenbar für eine „Spritztour“. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht Zeugen.

Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zu mehreren Bau- und Bürocontainern auf dem Gelände nahe dem Ortsteil Thüngfeld und entwendeten insbesondere Werkzeuge, Maschinen und hochwertige Lasermessgeräte. Die Polizei schätzt den Beuteschaden insgesamt auf rund 100.000 Euro. Außerdem gelangten die Täter an die Schlüssel zweier auf dem Lagerplatz abgestellter Kleintransporter und nutzten diese augenscheinlich für eine strafbare „Spritztour“. Dabei beschädigten die Unbekannten die Baustellenfahrzeuge im Front- und Heckbereich. Insgesamt verursachten sie einen geschätzten Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können sich telefonisch unter 0951/9129-491 an die Kripo wenden.