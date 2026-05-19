WAISCHENFELD, LKR. BAYREUTH. Am Dienstagmorgen kam es an der Kreuzung bei Eichenbirkig zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Ein Mann schwebt in Lebensgefahr.

Gegen 6 Uhr war ein weißer Citroën-Transporter von Eichenbirkig kommend in Richtung Rabenstein unterwegs. In dem Fahrzeug befanden sich der 31-jährige Fahrzeugführer sowie dessen 49-jähriger Beifahrer. Nach ersten Erkenntnissen missachtete der deutsche Fahrer aus bislang unbekannten Gründen an der Kreuzung zwischen Oberailsfeld und Waischenfeld das für ihn geltende Stoppschild und fuhr in den Kreuzungsbereich ein.

Ein vorfahrtsberechtigter 34-jähriger Fahrer eines Skoda konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Citroën. Durch den Aufprall wurde der Transporter in ein angrenzendes Feld geschleudert, überschlug sich und kam auf der Beifahrerseite zum Liegen.

Aufmerksame Ersthelfer eilten sofort zur Unfallstelle und befreiten die beiden Insassen aus dem Fahrzeug. Der 49-jährige Beifahrer erlitt durch den Zusammenstoß lebensgefährliche Verletzungen. Die beiden 31 und 34 Jahre alten Männer wurden ebenfalls verletzt. Alle drei Personen mussten zur medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Neben rund 60 Einsatzkräften der Feuerwehren Oberailsfeld, Langenloh, Waischenfeld, Körzendorf und Rabeneck waren auch zwei Rettungshubschrauber, zwei Notärzte und sechs weitere Rettungskräfte von Hilfsorganisationen an der Unfallstelle im Einsatz. Ein Unfallgutachter unterstützte die Beamten der Polizei Pegnitz bei der Unfallaufnahme.

Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 50.000 Euro.