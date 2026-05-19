734. Staatsschutzrelevantes Delikt – Altstadt

Am Sonntag, 17.05.2026, gegen 21:00 Uhr, bemerkte ein Passant im Bereich des Viktualienmarktes einen 25-Jährigen mit indischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck, sowie einen 22-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München, als diese eine verbotene Geste und Grußformel verwendeten. Diese sind im Kontext des Nationalsozialismus zu sehen.

Die über den Polizeinotruf 110 verständigten Einsatzkräfte konnten die beiden Tatverdächtigen daraufhin antreffen und kontrollieren. Sie wurden wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen angezeigt.

Die Ermittlungen werden vom Kriminalfachdezernat 4 geführt.

735. Einbruch in ein Wettbüro – Ludwigsvorstadt

Im Zeitraum von Sonntag, 17.05.2026, 23:00 Uhr, bis Montag, 18.05.2026, 06:15 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über eine Glastür Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Wettbüros.

Im Inneren öffneten sie einen Tresor und entwendeten das darin befindliche Bargeld in Höhe eines vierstelligen Eurobetrages.

Am Tatort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 52.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich um den Goetheplatz Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

736. Zusammenstoß von zwei Pkw – Trudering-Riem

Am Sonntag, 17.05.2026, gegen 10:50 Uhr, fuhr eine 38-jährige Deutsche mit Wohnsitz im Landkreis Rottal/Inn mit einem Mitsubishi Pkw auf dem Schatzbogen in Richtung Kreillerstraße. Auf Höhe der Heltauer Straße wollte sie nach links abbiegen.

Zur gleichen Zeit fuhr in die entgegengesetzte Richtung eine 85-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München mit einem Opel Pkw.

Die dortige Kreuzung ist mit einer Ampel geregelt und die Ampel zeigte nach dem aktuellen Erkenntnisstand grünes Licht.

Beim Abbiegevorgang der 38-Jährigen kam es im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurde der Opel gegen ein Wartehäuschen einer dortigen Bushaltestelle geschleudert.

Bei dem Unfall wurden beide Pkw sowie die Bushaltestelle beschädigt. Dazu wurde auch ein dortiger Stromverteilerkasten beschädigt. Bei diesem Kasten lagen durch den Unfall Kabel frei. Diese Situation wurde von Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr abgesichert. Dazu musste die Unfallstelle auch von der Feuerwehr gereinigt werden.

Nach dem jetzigen Kenntnisstand wurden bei dem Unfall keine Personen verletzt. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und es entstand ein Sachschaden von insgesamt über 50.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

737. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad; eine Person verletzt – Moosach

Am Montag, 18.05.2026, gegen 12:50 Uhr, fuhr eine 65-Jährige mit luxemburgischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München mit einem BMW Pkw auf der Hanauer Straße stadtauswärts. An der Kreuzung zur Pelkovenstraße wollte sie nach links in diese einbiegen.

Zur selben Zeit fuhr ein 24-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München mit einem Motorrad auf der Hanauer Straße in entgegengesetzter Richtung. An der Kreuzung zur Pelkovenstraße wollte er diese geradeaus überqueren.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Motorrad.

Der 24-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und wurde schwer verletzt. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall stark beschädigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

738. Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Fußgänger; zwei Personen verletzt – Schwanthalerhöhe

Am Montag, 18.05.2026, gegen 18:25 Uhr, fuhr ein 54-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf dem rechten Radweg der Garmischer Straße von der Hansastraße kommend in Richtung Ridlerstraße. An der Kreuzung zur Ridlerstraße zeigte die südliche Ampel für den kreuzenden Fußgängerverkehr Grünlicht, weshalb der 54-Jährige hier verbotswidrig nach links in die Fußgängerfurt einfuhr, um die Garmischer Straße zu überqueren.

Zur selben Zeit überquerte ein 58-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München als Fußgänger die Garmischer Straße in entgegengesetzter Richtung.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem 54-Jährigen und dem 58-Jährigen, wobei beide zu Boden stürzten und schwer verletzt wurden. Beide mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Der 54-jährige Radfahrer trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm.

Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, da die Abfahrt vom Mittleren Ring in Richtung Ridlerstraße zeitweise komplett gesperrt werden musste.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei:

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

739. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Einbruch in eine Apotheke – Trudering

Am Montag, 18.05.2026, gegen 22:20 Uhr, beobachtete eine Passantin, wie eine bis zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte männliche Person, die Scheibe einer Apotheke einwarf und diese anschließend betrat. Sie verständigte daraufhin direkt den Polizeinotruf 110.

Eine unmittelbar eintreffende zivile Polizeistreife konnte den Tatverdächtigen, einen 43-Jährigen mit italienischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland, beim Verlassen der Apotheke antreffen und vorläufig festnehmen.

Bei ihm konnten mehrere Medikamente und ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag aufgefunden werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Er wird im Laufe des heutigen Tages zur Klärung der Haftfrage einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

740. Trickdiebstahl durch falsche Handwerker – Forstenried

Am Montag, 18.05.2026, gegen 15:15 Uhr, klingelte eine bislang unbekannte männliche Person an der Wohnungstür einer über 90-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in München. Der bislang unbekannte Täter gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke München aus, der zur Kontrolle der Wasserleitungen in die Wohnung müsse. Er begab sich daraufhin mit der Seniorin in das Badezimmer und gab vor, dort Arbeiten durchzuführen.

In der Zwischenzeit betrat ein zweiter bislang unbekannter Täter unbemerkt die Wohnung und durchsuchte diese nach möglicher Tatbeute. Kurz darauf verließen beide Täter die Wohnung unter Mitnahme von Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro.

Nachdem die Frau den Diebstahl bemerkt hatte, verständigte sie die örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 55 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, Alter unbekannt, ca. 180 cm groß, sprach hochdeutsch, dunkle Kurzhaarfrisur; dunkle Jacke mit roter Aufschrift, blaue Einmalhandschuhe

Täter 2:

Männlich, Alter unbekannt, ca. 180 cm groß, schlank, sprach hochdeutsch, dunkle Kurzhaarfrisur, hellblauer Pullover

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Züricher Straße, Basler Straße und Fritz-Baer-Straße (Forstenried) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser, Sanitärinstallateure oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken überprüfen lassen, ob entsprechende Behauptungen der Wahrheit entsprechen.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

741. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung – Untergiesing

Am Montag, 18.05.2026, gegen 19:40 Uhr, befand sich eine 33-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München auf einem Fußweg im Bereich der Claude-Lorrain-Straße. Dort fiel ihr ein Mann auf, welcher in einem angrenzenden Grünstreifen sexuelle Handlungen an sich vornahm. Die 33-Jährige verständigte daraufhin den Polizeinotruf 110.

Die eintreffenden Polizeibeamten konnten vor Ort einen 56-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in München antreffen und vorläufig festnehmen. Zur weiteren Sachbearbeitung wurde er zur Polizeiinspektion 23 (Giesing) gebracht. Von dort wurde der 56-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Unmittelbar danach urinierte er vor der Polizeiinspektion gegen ein dort geparktes Dienstfahrzeug.

Der 56-Jährige wurde wegen der exhibitionistischen Handlung und der Belästigung der Allgemeinheit angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 15.

742. Wohnungseinbruch – Thalkirchen

Im Zeitraum von Mittwoch, 13.05.2026, 18:00 Uhr, bis Montag, 18.05.2026, 23:45 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter auf das Gelände eines Mehrfamilienhauses in Thalkirchen.

Dort öffneten der oder die Täter gewaltsam die Terrassentür zu einer Erdgeschosswohnung. Im Inneren durchsuchten sie die Wohnung und entwendeten nach derzeitigem Ermittlungsstand Schmuck und weitere Gegenstände in Höhe eines fünfstelligen Wertes.

Der oder die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung.

Am Montag, 18.05.2026, gegen 23:45 Uhr, bemerkten die Bewohner den Einbruch und informierten den Polizeinotruf 110. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Ludwig-Krafft-Straße, Pullacher Platz, Thalkirchner Straße und Greinerberg Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.