SEßLACH, LKR. COBURG. Nach mehreren Einbrüchen und einem mutmaßlichen Einbruchsversuch in Seßlach führt inzwischen die Kriminalpolizei Coburg die Ermittlungen. Die Beamten prüfen einen möglichen Zusammenhang der Taten und gehen derzeit von denselben Tätern aus.

Zwischen dem 7. und 8. Mai entwendeten Unbekannte in der Straße „Am Brünnlein“ zwei hochwertige E-Bikes aus einer Garage, die direkt an ein Wohnhaus angebunden ist. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter über eine Nebentür Zugang zum Anwesen. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Im Zusammenhang mit dem Fall ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Tatvorlauf über die Online-Plattform „Kleinanzeigen“. Der Geschädigte hatte zuvor eines der E-Bikes sowie weitere Gegenstände inseriert und einem vermeintlichen Kaufinteressenten seine Wohnanschrift mitgeteilt. Zu einem Treffen kam es jedoch nicht.

In einem weiteren Fall drangen Unbekannte zwischen dem 8. und 9. Mai in eine Garage in der Straße „Am Rasen“ ein. Dort hebelten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen ein Türschloss auf und durchsuchten einen Lagerraum. Sie entwendeten mehr als zehn Baumaschinen. Der Entwendungsschaden liegt bei über 3.000 Euro.

Ebenfalls in der Straße „Am Brünnlein“ kam es zwischen dem 6. und dem 12. Mai zu einem mutmaßlichen Einbruchsversuch. Unbekannte rissen dabei gewaltsam einen Fingerabdruckscanner einer Garage ab. Das Garagentor konnten die Täter jedoch nicht öffnen. Sie hinterließen lediglich den verursachten Sachschaden.

Die Kriminalpolizei Coburg bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straßen „Am Brünnlein“ oder „Am Rasen“ beobachtet haben oder Hinweise zu den Taten geben können, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.