REGENSBURG/ALTÖTTING. Vom 21.05.2026 bis 23.05.2026 findet die 197. Diözesanfußwallfahrt von Regensburg nach Altötting statt. Entlang der Pilgerstrecke ist mit zeitweisen Verkehrsbehinderungen und Streckensperrungen zu rechnen. Die Polizei bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis und empfiehlt, die betroffenen Bereiche zu meiden oder großräumig zu umfahren.

Die Pilger starten am Donnerstag, 21.05.2026, um 08:00 Uhr von der St.-Albertus-Magnus-Kirche in Regensburg zur diesjährigen Fußwallfahrt nach Altötting. Auf der Pilgerstrecke durch die Regierungsbezirke Oberpfalz und Niederbayern wird es zeitweise zu diversen Streckensperrungen und Verkehrsbehinderungen kommen.

Die Polizei bemüht sich, die Einschränkungen für den Individualverkehr möglichst gering zu halten und diesen, soweit möglich, örtlich umzuleiten. Verkehrsteilnehmer werden jedoch gebeten, die jeweiligen Bereiche zu meiden oder alternativ weiträumig zu umfahren.

Die Einsatzleitung bedankt sich für das Verständnis.