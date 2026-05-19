OBERPFALZ, NIEDERBAYERN. Von 21.05.2026 bis 23.05.2026 findet die diesjährige Diözesanfußwallfahrt von Regensburg nach Altötting statt.

Um 08.00 Uhr starten die Pilger von der St.-Albertus-Magnus-Kirche in Regensburg ihren Weg nach Altötting. Auf der Pilgerstrecke in den Regierungsbezirken Oberpfalz und Niederbayern wird es zeitweilig zu diversen Streckensperrungen und Verkehrsbehinderungen kommen.

Die Polizei bemüht sich, die Einschränkungen für den Individualverkehr möglichst gering zu halten und soweit möglich örtlich umzuleiten. Die Verkehrsteilnehmer werden jedoch gebeten, die jeweiligen Bereiche zu meiden oder alternativ weiträumig zu umfahren.

Die Einsatzleitung bedankt sich für das Verständnis.