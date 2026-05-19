Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Coburg

LICHTENFELS. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen vor einer Diskothek in der Robert-Koch-Straße befinden sich zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Coburg und die Staatsanwaltschaft Coburg ermitteln wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sollen sich drei Syrer im Alter zwischen 18 und 24 Jahren am Sonntag gegen 4.45 Uhr gegenüber einer Frau vor einer Diskothek aufdringlich verhalten haben. Ein 33-jähriger Mann griff daraufhin ein und stellte sich vor die Frau. In der Folge sollen die drei jungen Männer gemeinschaftlich auf den Mann eingeschlagen und eingetreten zu haben.

Der 33-Jährige erlitt mehrere Prellungen sowie eine Verletzung am Knie und musste stationär behandelt werden. Einer der Tatverdächtigen verstauchte sich mutmaßlich während des Tatgeschehens eine Hand.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg wurden zwei Tatverdächtige im Alter von 18 und 20 Jahren am Montagnachmittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehle wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts und der gefährlichen Körperverletzung. Der 24-Jährige wurde derweil nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Kriminalpolizei Coburg führt die weiteren Ermittlungen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Coburg.

Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise. Insbesondere können Fotos oder Videos aus der Diskothek oder vom Tatgeschehen für die Ermittlungen von Bedeutung sein. Personen, die entsprechende Aufnahmen gefertigt haben, werden gebeten, diese der Kriminalpolizei Coburg zur Verfügung zu stellen. Die Beamten der Kripo Coburg stehen unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 für Hinweise zur Verfügung.