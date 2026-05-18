OY-MITTELBERG / SULZBERG / A 7. Am Nachmittag des 18.05.2026 ereigneten sich auf der A 7 in Fahrtrichtung Füssen zwischen dem Autobahndreieck Allgäu und der Anschlussstelle Oy-Mittelberg bei starkem Regen mehrere Verkehrsunfälle. Gegen 16:00 Uhr verlor der 30-jährige Fahrer eines Pkw die Kontrolle über das Fahrzeug und stieß mit einem Leitpfosten am rechten Fahrbahnrand zusammen. Das Fahrzeug blieb beschädigt auf dem Seitenstreifen stehen. Nur kurze Zeit später verlor ein nachfolgender Pkw ebenfalls die Kontrolle und stieß mit dem verunfallten Pkw zusammen, sodass der auffahrende Pkw ins Schleudern geriet und sich überschlug. Die Insassen des zuerst verunfallten Pkw sowie der 67-jährige Fahrer des überschlagenen Pkw blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Die 62-jährige Beifahrerin des überschlagenen Pkw wurde mittelschwer verletzt. Alle vier Fahrzeuginsassen kamen zur Abklärung in naheliegende Krankenhäuser. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 30.000,- Euro geschätzt. Gegen 16:40 Uhr ereignete sich ein weiterer folgenschwerer Verkehrsunfall auf demselben Streckenabschnitt auf Höhe Sulzbrunn. Ein 52-jähriger Pkw-Fahrer kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich das Fahrzeug mehrfach, wobei der 52-Jährige aus dem Fahrzeug geschleudert wurde. Der Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik transportiert. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 40.000,- Euro. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 18:30 Uhr komplett gesperrt. Bei den Unfällen waren neben mehreren Rettungswägen und Notärzten ein Rettungshubschrauber sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die umliegenden Feuerwehren unterstützen mit Absicherungs- und Absperrmaßnahmen. (VPI Kempten)

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