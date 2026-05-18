NÜRNBERG. (481) Ein bislang unbekannter Täter verletzte am Samstagmorgen (16.05.2026) einen 40-jährigen Mann im Nürnberger Stadtteil Wöhrd mit einem Messer. Der Geschädigte wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten der unbekannte Täter und der 40-jährige griechische Staatsangehörige gegen 05:00 Uhr in der Georg-Strobel-Straße zunächst in eine verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf griff der Unbekannte den Mann unvermittelt an und verletzte ihn mit einem Messer im Bauchbereich. Anschließend flüchtete der Täter.



Rettungskräfte versorgten den Geschädigten vor Ort und brachten ihn anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.



Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich

etwa 35 bis 45 Jahre alt

circa 165 bis 175 Zentimeter groß

dunkle Augen

schwarze Haare mit hellen Locken

sprach akzentfreies Deutsch

blaue Jacke mit unbekanntem Zeichen

dunkle Hose, vermutlich Jogginghose mit seitlichen Knöpfen

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch.



Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.



Erstellt durch: Alexander Greil