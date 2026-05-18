LKR. PASSAU, LKR. REGEN, LKR. ROTTAL-INN, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Seit Anfang April 2026 registriert die Polizei in mehreren niederbayerischen Landkreisen vermehrt Diebstähle aus Handtaschen in Supermärkten. Die Polizei warnt die Bevölkerung und bittet um besondere Aufmerksamkeit beim Einkauf.

Insbesondere in den Landkreisen Passau, Regen, Rottal-Inn und Freyung-Grafenau kam es seit dem 01.04.2026 zu einer Häufung gleichgelagerter Fälle. Nach bisherigen Erkenntnissen gehen die Täter meist nach demselben Muster vor.

Während des Einkaufs werden Kunden gezielt in Gespräche verwickelt oder anderweitig abgelenkt. In diesem Moment greift der Täter unbemerkt in mitgeführte Taschen und entwenden darin befindliche Geldbörsen. Die Taschen befinden sich hierbei häufig im Einkaufswagen oder werden unbeaufsichtigt mitgeführt. Derzeit ist noch unklar, ob die Taten einem einzelnen Täter oder mehreren Tätern zuzuordnen sind. Auch ein möglicher Zusammenhang zwischen den einzelnen Fällen ist Gegenstand der Ermittlungen.

Teilweise wurden im Anschluss an die Diebstähle mit den entwendeten EC-Karten unberechtigt Bargeldabhebungen an Geldausgabeautomaten durchgeführt.

Die örtlich zuständigen Polizeidienststellen führen derzeit noch andauernde Ermittlungen, insbesondere zu den bislang unbekannten Tätern.

Präventionshinweise der Polizei

Die Polizei rät insbesondere beim Einkaufen zu erhöhter Aufmerksamkeit:

Wertsachen und Geldbörsen möglichst nah am Körper tragen

Handtaschen stets verschlossen halten

Taschen niemals unbeaufsichtigt im Einkaufswagen liegen lassen

PIN-Nummern niemals gemeinsam mit der EC-Karte aufbewahren

Bei verdächtigen Personen oder ungewöhnlichen Gesprächssituationen aufmerksam bleiben

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder selbst betroffen ist, wird gebeten, sich bei der örtlich zuständigen Polizeidienststelle zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 18.05.2026, 15:45 Uhr