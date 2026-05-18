REGENSBURG. In den vergangenen Tagen brach ein bislang unbekannter Täter in ein Parteibüro und in eine Physiotherapiepraxis im Ostenviertel in Regensburg ein. Der Beuteschaden wird auf einen mittleren viertstelligen Betrag beziffert. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt und sucht Zeugen.

Der erste Einbruch ereignete sich im Zeitraum vom 13.05., 17:00 Uhr bis 15.05., 08:20 Uhr. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu einem Parteibüro in der Richard-Wagner-Straße und entwendete einen niedrigen zweistelligen Eurobetrag an Münzgeld. Im Erdgeschoss des Gebäudes wurden weitere Räume angegangen und mehrere hochwertige Mobiltelefone entwendet. Im Anschluss versuchte der Täter im Büro und Treppenhaus seine Spuren zu verwischen und flüchtete dann. Die Kriminalpolizeiinspektion ermittelt, geht aber nicht von einem politischen Hintergrund aus.

Ein weiterer Einbruch wurde im Tatzeitraum 14.05., 19:00 Uhr bis 15.05., 13:12 Uhr gemeldet. Hierbei drang der bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Räume einer Physiotherapie-Praxis in der Adolf-Schmetzer-Straße ein und durchwühlte diese auf der Suche nach Wertgegenständen und Bargeld. Mit einer niedrigen dreistelligen Summe an Bargeld flüchtete der Täter aus der Praxis, nachdem er auch dort versuchte, seine Spuren zu verwischen.

Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und prüft Zusammenhänge zu weiteren Einbrüchen in den vergangenen Wochen im Stadtgebiet von Regensburg.

Außerdem werden Zeugen gesucht. Haben Sie in den oben genannten Zeiträumen verdächtige Beobachtungen gemacht? Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888.

Veröffentlicht am 18.05.2026 um 15:08 Uhr