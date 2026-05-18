IMMENREUTH, OT PLÖßBERG, LKR. TIRSCHENREUTH. Am späten Sonntagabend kam es zu einem Brand einer landwirtschaftlichen Stallung mit Rindern. Die Tiere wurden gerettet. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. ermittelt bezüglich der Brandursache.

Am Sonntagabend, 17. Mai 2026, wurde den Einsatzkräften gegen 22:15 Uhr der Brand einer landwirtschaftlichen Stallung im Immenreuther Ortsteil Plößberg gemeldet. Die Stallung befindet sich etwas außerhalb des Ortsteils. In dem Stall befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes 15 Rinder. Diese konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Die Tiere wurden vorsorglich von einem Tierarzt untersucht, blieben aber unverletzt. Die Feuerwehr war mit starken Kräften vor Ort und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Das Feuer war nach gut einer Stunde gelöscht. Der Schaden am Gebäude wird auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat noch am Abend die Ermittlungen übernommen und eine erste Untersuchung des Brandortes vorgenommen. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Es wird eine Begehung der Örtlichkeit durch erfahrene Brandermittler der Kriminalpolizei stattfinden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. bittet um Zeugenhinweise. Haben Sie am Sonntagabend, 17.05.2026, gegen 22:15 Uhr, im Bereich Plößberg oder Immenreuth etwas in Bezug auf den Vorfall gesehen? Dann wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. unter der Telefonnummer 0961/401-2222.

Veröffentlicht am 18.05.26 um 14:58 Uhr