LANDKREIS EICHSTÄTT, 18.05.2026. In der Nacht von 12.05 auf 13.05.2026 kam es gleich zu drei Pkw-Diebstählen. Die Kriminalpolizei Ingolstadt geht aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe der Taten davon aus, dass alle Diebstähle durch eine Tätergruppierung begangen wurden.

In Pietenfeld, Gemeinde Adelschlag, wurde ein vor dem Wohnanwesen der Straße Vorderer Grund abgestellter Audi Q7 entwendet. Der Besitzer stellte am Mittwoch, 13.05.2026, gegen 06:30 Uhr fest, dass sein schwarzer Pkw, der einen Zeitwert von ca. 50.000 Euro hat, nicht mehr da ist.

Ebenfalls am Mittwoch, 13.05.2026, gegen 06:30 Uhr stellte ein Geschädigter fest, dass sein blauer Audi A 6 im Wert von ca. 17.000 Euro nicht mehr vor seinem Anwesen Am Obstgarten in Hitzhofen steht.

Ein weiterer Audi Q 7 in der Farbe grau wurde zur selben Tatzeit aus einer Hofeinfahrt am Schrannenweg in Pfünz, Gemeinde Walting, entwendet. Der Beuteschaden beträgt hier ca. 15.000 Euro.

Alle drei Pkw verfügten über das sogenannte Keyless-Go System, das von den Tätern überwunden wurde.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung konnten zwei Fahrzeuge in Tschechien und das dritte Fahrzeug in Polen aufgefunden und sichergestellt werden.

Im Zuge der internationalen Zusammenarbeit mit den Dienststellen vor Ort laufen aktuell die weiteren Ermittlungen zu den Tätern.

Sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit den Pkw-Diebstählen in der Nacht von 12.05. auf 13.05.2026 nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0841-9343-0 entgegen.

Präventionshinweise zum Schutz vor Pkw-Diebstählen mit Keyless-Go System:

Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumbox) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den „abgeschirmten“ Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance.

Fragen Sie bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges, ob für Ihr Fahrzeug der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Manche Hersteller bieten am Schlüssel die Funktion, durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungs-Taste am Schlüssel, die Keyless Funktion ganz auszuschalten. Fragen Sie bei Ihrer Fachwerkstatt nach, welche Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.

Des Weiteren gibt es funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen.

Weiteres finden sie auch unter: polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/