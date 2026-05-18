BAMBERG. In der Nacht zum Montag brachen unbekannte Diebe in ein Wettbüro in Bamberg ein. Die Langfinger entwendeten unter anderem einen ganzen Tresor. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht Zeugen.

Unbekannte Einbrecher verschafften sich am Montag kurz nach 2 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gebäude in der Pödeldorfer Straße und hebelten hierzu zwei Türen auf. Im Inneren gingen die Täter einen Würfeltresor an und brachen diesen schließlich gänzlich aus der Verankerung. Daneben entwendeten sie noch Bargeld aus einer gewaltsam geöffneten Kassette. Die Polizei schätzt den Beuteschaden auf 900 Euro. Außerdem hinterließen die Einbrecher durch die Verwüstungen einen Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Eine sofortige Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise telefonisch unter 0951/9129-491 entgegen.