Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
REMINDER - Verkehrspräventionstag in der City Galerie am Freitag (22.05.2025)
Augsburg – Am Freitag (22.05.2026) findet der Verkehrspräventionstag des Polizeipräsidiums Schwaben Nord in der City-Galerie in Augsburg statt.
In der Zeit von 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr ist die Polizei Schwaben Nord mit mehreren Ständen und Stationen vor Ort. Es erwarten euch ein Fahrradparcours, Fahrsimulatoren sowie die Kinderpolizeiwache, VR-Brillen, ein Lichttunnel zum Thema Sicherheit durch Sichtbarkeit sowie eine Rauschbrille.
Ein weiteres Highlight ist eine Autogrammstunde mit dem Olympioniken, Medaillengewinner und Polizeibeamten: Sideris Tasiadis.
Vor Ort freuen sich zahlreiche Kolleginnen und Kollegen der Polizei Schwaben Nord auf Ihren Besuch.
Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind recht herzlich eingeladen den Verkehrspräventionstag zu begleiten. Von Seiten der Pressestelle wird POK Niefenecker vor Ort sein und einen Medienrundgang ermöglichen. Eine vorherige Anmeldung bei der Pressestelle des PP Schwaben Nord ist erwünscht.
0748 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht
Universitätsviertel – Am Sonntag (17.05.2026), In der Zeit von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug ein geparktes Auto Am Messezentrum.
Am silbernen VW entstand ein Sachschaden am Heck sowie an der Heckleuchte in Höhe von etwa 1500 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.
0749 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung
Innenstadt – Im Zeitraum von Freitag (15.05.2026), 20.30 Uhr bis Sonntag (17.05.2026), 09.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein geparktes Auto in der Bert-Brecht-Straße.
Der Sachschaden am blauen VW beläuft sich auf etwa 5000 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.
0750 – Polizei ermittelt nach weiterem Opferstockaufbruch (wie bereits lokal berichtet)
Kleinaitingen – Im Zeitraum von Donnerstag (14.05.2026), 08:00 Uhr, bis Freitag (15.05.2026), 17:00 Uhr, öffneten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam einen Opferstock in der Pfarrkirche St. Martin.
Die unbekannten Täter entwendeten daraus einen niedrigen zweistelligen Bargeldbetrag. Der Sachschaden wird auf rund 70 Euro geschätzt.
Die Polizeiinspektion Schwabmünchen ermittelt nun wegen besonders schweren Fall des Diebstahls und bittet um Hinweise unter der Tel. 08232/9606-0.
0751 – Autobahnpolizei ermittelt nach Steinwurf auf Autobahn
Gersthofen – Am Sonntag (17.05.2026), gegen 12.15 Uhr beschädigte ein Stein die Windschutzscheibe eines Autos auf der A8.
Ein 26‑Jähriger fuhr auf der A 8 in Richtung München. Beim Unterfahren einer Brücke, nahe der Anschlussstelle Neusäß, hörte er einen Schlag und stellte später drei kleine Einschläge an der Windschutzscheibe fest.
Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen einen bislang unbekannten Täter.
Hinweise nimmt die Autobahnpolizeistation Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 entgegen.
Der 26‑jährige Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
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