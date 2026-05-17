Mobile Wache unterwegs

Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:

Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN

REMINDER - Verkehrspräventionstag in der City Galerie am Freitag (22.05.2025)

Augsburg – Am Freitag (22.05.2026) findet der Verkehrspräventionstag des Polizeipräsidiums Schwaben Nord in der City-Galerie in Augsburg statt.

In der Zeit von 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr ist die Polizei Schwaben Nord mit mehreren Ständen und Stationen vor Ort. Es erwarten euch ein Fahrradparcours, Fahrsimulatoren sowie die Kinderpolizeiwache, VR-Brillen, ein Lichttunnel zum Thema Sicherheit durch Sichtbarkeit sowie eine Rauschbrille.

Ein weiteres Highlight ist eine Autogrammstunde mit dem Olympioniken, Medaillengewinner und Polizeibeamten: Sideris Tasiadis.

Vor Ort freuen sich zahlreiche Kolleginnen und Kollegen der Polizei Schwaben Nord auf Ihren Besuch.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind recht herzlich eingeladen den Verkehrspräventionstag zu begleiten. Von Seiten der Pressestelle wird POK Niefenecker vor Ort sein und einen Medienrundgang ermöglichen. Eine vorherige Anmeldung bei der Pressestelle des PP Schwaben Nord ist erwünscht.