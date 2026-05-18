730. Einbrüche in gewerbliche Objekte – Obersendling, Sendling und Thalkirchen

In der Zeit von Samstag, 16.05.2026, 18:30 Uhr, bis Sonntag, 17.05.2026, 13:30 Uhr, kam es in Obersendling, Sendling und Thalkirchen zu Einbrüchen in gewerbliche Objekte. Dabei wurden acht gastronomische Betriebe und ein Büroraum angegangen.

Bei einem Objekt schafften es die unbekannten Täter nicht in das Innere zu gelangen. Bei den restlichen verschafften sie sich gewaltsam Zugang über ein Fenster ins Anwesen. Im Inneren wurden die Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht. Unter Mitnahme von Bargeld verließen die unbekannten Täter anschließend die Tatörtlichkeiten und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Insgesamt wurden mehrere tausend Euro erbeutet.

Aufgrund der örtlichen Nähe wird ein möglicher Tatzusammenhang geprüft.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Hofmannstraße, Boschetsrieder Straße, Wolfratshauser Straße (Obersendling); Leipartstraße, Schöttlstraße, Thalkirchner Straße, Urbanstraße, Brudermühlstraße und Bruderhofstraße (Sendling), Pullacher Platz und Emil-Geis-Straße (Thalkirchen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

731. Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad; eine Person verletzt – Unterföhring

Am Sonntag, 17.05.2026, gegen 15:30 Uhr, fuhr ein über 80-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München mit einem Opel Pkw auf der Münchner Straße in Unterföhring in Richtung Ismaning. An der Kreuzung zur Straße „Am Poschinger Weiher“ wollte der über 80-Jährige nach links abbiegen.

Zeitgleich fuhr ein 58-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München mit einem Rennrad auf der Münchner Straße in entgegengesetzter Richtung. An der Kreuzung zur Straße „Am Poschinger Weiher“ wollte der 58-Jährige geradeaus weiterfahren.

Als der über 80-Jährige abbog, kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit dem 58-jährigen Radfahrer. Der 58-Jährige kollidierte dabei frontal mit der rechten Fahrzeugseite des Opel Pkw.

Durch den Unfall wurde der 58-Jährige schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der über 80-Jährige blieb unverletzt.

Der 58-Jährige trug während der Fahrt einen geeigneten Fahrradhelm.

Der Pkw wurde leicht, das Rennrad total beschädigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

732. Festnahme mehrerer Tatverdächtiger nach organisiertem Callcenterbetrug durch falsche Polizeibeamte - Unterföhring

Am Sonntag, 17.05.2026, gegen 21:30 Uhr, wurde ein 53-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis München von einem bislang unbekannten Täter angerufen. Dieser gab an, Polizeibeamter zu sein, und behauptete, dass es zu Überfällen gekommen sei und man nun Erkenntnisse über den Tresorinhalt des 53-Jährigen erlangt habe. Im Tresor enthaltene Wertsachen sollten nun zur Sicherheit in Verwahrung genommen werden.

Der 53-Jährige erkannte sofort, dass es sich um eine Betrugsmasche handelte, und seine Frau verständigte parallel telefonisch den Polizeinotruf 110.

Nachdem der Täter mit dem 53-Jährigen einen Übergabeort an der Haustür vereinbart hatte, erschienen dort zunächst zwei Tatverdächtige als Abholer. Ohne die Wertsachen in Empfang zu nehmen, flüchten sie von der Übergabeörtlichkeit.

Im Rahmen umfangreicher Fahndungsmaßnahmen, in die auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, konnte zunächst ein 19-Jähriger mit deutsch-tunesischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München, in einer nahegelegenen Tankstelle, angetroffen und festgenommen werden.

Aufgrund dadurch erlangter Erkenntnisse kam es an einer weiteren Tankstelle in Milbertshofen zu einer Fahrzeugkontrolle eines Audi Pkw und zur Festnahme der darin befindlichen Insassen. Dabei handelt es sich um einen 21-Jährigen mit deutsch-tunesischer Staatsangehörigkeit, sowie einen 19-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit und einen 19-Jährigen mit deutsch-schweizerischer Staatsangehörigkeit, alle mit Wohnsitz in München.

Im Anschluss wurden alle Tatverdächtigen in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München verbracht. Zur Klärung der Haftfrage werden diese heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Das Kommissariat 61 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

733. Terminhinweis:

Gemeinsame Fahrradcodieraktion des ADFC und der Polizei München – Partnachplatz

Am Mittwoch, 20.05.2026, im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr, findet eine gemeinsame Fahrradcodieraktion des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs München e.V. (ADFC) und der Münchner Polizei am Forum Münchner Freiheit statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung klären Polizeibeamte insbesondere zum Thema Fahrraddiebstahl auf und geben nützliche Hinweise und Tipps, um nicht Opfer eines Fahrraddiebstahls zu werden.

Aus polizeilicher Sicht ist ein codiertes Fahrrad sehr sinnvoll, um beispielsweise im Falle eines Verlustes oder Diebstahls das Fahrrad dem Geschädigten bzw. Verlierer schnell zuzuordnen und es ihm wieder aushändigen zu können. Bei einem Diebstahl kann eine Codierung auch der Polizei sehr nützliche Hinweise für die Ermittlung eines Täters geben.

Der Kreisverband München des ADFC codiert seit über 20 Jahren Fahrräder mit dem EIN-Code (Eigentümer-Identifizierungs-Nachweis). Dieser Code wurde Anfang der 1990er Jahre von der hessischen Polizei entwickelt und wird heute in fast allen Bundesländern verwendet. Der Code setzt sich zusammen aus Stadt- bzw. Landkreis, einem Straßenschlüssel, der Hausnummer sowie den Initialen des Besitzers und der Jahreszahl der Codierung. So kann man über den Code Rückschlüsse auf den Eigentümer erhalten und eine Registrierung oder Datenverwaltung ist nicht notwendig.

Wie läuft eine Codierung ab?

Vor jeder Codierung muss der Besitzer des zu codierenden Fahrrades ein Identitätsdokument sowie einen Eigentumsnachweis für das Fahrrad (z. B. Kaufbeleg) vorzeigen. Die Nummer des Ausweises wird auf dem Codierauftrag notiert. Ist keine Kaufquittung mehr vorhanden, unterschreibt der Besitzer eine Eigentumserklärung, die der ADFC aufbewahrt. Der Code wird dann entsprechend eingetragen und an einen Techniker weitergegeben, der diesen dann am Fahrzeug eingraviert. Neben den Angaben zum Besitzer wird auch eine grobe Beschreibung des Fahrrades auf dem Auftrag notiert (Hersteller, Marke, Farbe, usw.). Auch die am Fahrrad bereits angebrachte Rahmennummer wird am Fahrrad direkt abgelesen und überprüft. Der fertig ausgefüllte Codierauftrag wird vom ADFC gescannt und archiviert. Das Original verbleibt beim Besitzer. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Grundsätzlich können alle Arten von Fahrrädern, auch E-Bikes (z.B. Pedelecs) codiert werden. Nicht codiert werden können Fahrräder aus Titan oder Carbon. Alternativ können diese Fahrräder etikettiert werden.

Der ADFC erhebt Kosten von bis zu 15 Euro pro codiertem Fahrrad. Die Beratung der Polizei ist kostenlos.

Dieses Jahr finden noch vier weitere Codieraktionen (jeweils von 13:00 – 18:00 Uhr) im Bereich des Polizeipräsidiums München statt:

Mittwoch, 10.06.2026, am Rathausplatz in Unterhaching

Mittwoch, 15.07.2026, am Canisiusplatz

Mittwoch, 22.07.2026, am Forum Schwanthalerhöhe

Mittwoch, 09.09.2026, in der Georg-Birk-Straße (neben der Bushaltestelle)