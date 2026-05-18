BAMBERG. Ein 30-Jähriger steht im Verdacht, in judenfeindlicher Gesinnung am späten Mittwochnachmittag (13.05.26) auf dem Instagram-Kanal eines Vorstandsmitglieds der deutsch‑israelischen Gemeinschaft Bamberg verhetzende, beleidigende und drohende Inhalte verfasst zu haben. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt.

Hintergrund für die politisch motivierten Hasskommentare war nach ersten Ermittlungen ein Post des 36-jährigen deutschen Vorstandsmitglieds über eine proisraelische Versammlung am vergangenen Wochenende in Bamberg. In der Folge beleidigte der deutsche User aus dem südbayerischen Landkreis Miesbach den Bamberger in Kommentaren und direkten Instagram‑Nachrichten mehrfach und hetzte gegen das jüdische Volk. Außerdem drohte der Tatverdächtige im umfangreichen Chatverlauf gewaltsam gegen die Versammlung vorgehen zu wollen.

Die Sicherung erster digitaler Spuren führte die Ermittler schließlich zu dem 30-Jährigen. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei Bamberg ermittelt nun wegen verhetzender Beleidigung und Bedrohung.