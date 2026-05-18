FELLHEIM / A7. Am 18.05.2026 gegen 08:45 Uhr kam es auf der BAB A7 auf Höhe Fellheim in Fahrtrichtung Füssen zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine Person wurde leicht verletzt.

Aufgrund eines bereits bestehenden Staus infolge eines vorausgegangenen Unfalls musste eine 58‑jährige Fahrzeugführerin ihren Pkw am Stauende abbremsen. Die dahinterfahrende 30‑jährige Pkw-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug der 58‑Jährigen auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw der 30‑jährigen Fahrzeugführerin nach rechts geschleudert, durchbrach den Wildschutzzaun und kam im angrenzenden Grünstreifen auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Das zweite Fahrzeug wurde nach links gedrückt und prallte mehrfach gegen die Mittelschutzplanke.

Im Pkw der 30‑Jährigen befand sich ihr vorschriftsmäßig gesichertes vier Monate altes Kind. Das Kind blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt, wurde aber vorsorglich zur weiteren Überprüfung in ein Klinikum gebracht. Die 30‑Jährige kam mit leichten Verletzungen ebenfalls in ein Klinikum zur weiteren Untersuchung. Die 58‑jährige Unfallgegnerin blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 35.000 Euro. Zusätzlich entstand ein Schaden für die Autobahnmeisterei in Höhe von circa 7.000 Euro.

Neben den Beamten der Autobahnpolizeistation Memmingen waren Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Erolzheim vor Ort. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen und Einschränkungen. (APS Memmingen)

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