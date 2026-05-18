FÜRTH. (479) Die Kriminalpolizei Fürth sowie die Polizeiinspektionen Zirndorf und Stein laden zur Vorstellung der polizeilichen Kriminal- und Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2025 im Landkreis Fürth ein.



Die Vorstellung der Statistik findet am Mittwoch, 20.05.2026, um 10:00 Uhr, bei der Polizeiinspektion Zirndorf in der Rothenburger Straße 27, 90513 Zirndorf, statt.

Als Vertreter der mittelfränkischen Polizei werden der Leiter der Kriminalpolizei Fürth, Herr Kriminaldirektor Michael Dietsch, die Leiterin der Polizeiinspektion Stein, Frau Erste Polizeihauptkommissarin Christina Hantke, sowie Herr Polizeioberrat Matthias Riedel, Leiter der Polizeiinspektion Zirndorf, anwesend sein.

Zudem werden zu diesem Termin der Landrat des Landkreises Fürth, Herr Bernd Obst, sowie die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Kommunen des Landkreises Fürth erwartet.

Medienvertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.



Erstellt durch: Alexander Greil / mc