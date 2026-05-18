NÜRNBERG. (478) Unbekannte Täter brachen am vergangenen Wochenende (16.-17.05.2026) in Büroräume im Nürnberger Stadtteil Langwasser ein. Die Täter entwendeten Bargeld und verursachten erheblichen Sachschaden. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Im Zeitraum zwischen Samstagabend (16.05.2026) und Sonntagvormittag (17.05.2026) brachen bislang unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Bertolt-Brecht-Straße in Nürnberg ein.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen und durchsuchten diese. Aus mehreren Geldkassetten entwendeten sie Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Zudem brachen die Unbekannten Türen und Schränke auf und beschädigten mehrere Fensterscheiben.

Ein Mitarbeiter bemerkte den Einbruch am Sonntagvormittag und verständigte die Polizei. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch und sicherte Spuren am Tatort. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bertolt-Brecht-Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Alexander Greil / mc