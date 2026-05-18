GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Zwei zunächst unbekannte Täter überfielen am frühen Samstagmorgen, 9. August 2025, ein Seniorenehepaar in dessen Einfamilienhaus in Garmisch-Partenkirchen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Nun sitzen zwei dringend Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

Wie bereits berichtet, teilten Anwohner am Samstag, den 9. August 2025, gegen 4.00 Uhr, über den Polizeinotruf Hilferufe aus einem Anwesen im Husarenweg in Garmisch-Partenkirchen mit. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen zwei zunächst unbekannte Männer gegen 3.30 Uhr in die Räumlichkeiten eines dortigen Einfamilienhauses ein. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich die Eigentümer, ein Ehepaar im Seniorenalter, schlafend im Haus. Einer der Täter wurde gegenüber der Frau körperlich übergriffig und verletzte sie dadurch leicht. Nachdem die Unbekannten im Haus nach geeigneter Tatbeute suchten, flüchteten sie zunächst unerkannt. Im Zuge der Tat wurde Silberbesteck im Wert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags entwendet.

Noch am selben Morgen übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim die Ermittlungen. Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II wurden die Untersuchungen durch das zuständige Kommissariat 2 der Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen wegen des Verdachts eines Raubdelikts fortgeführt.

Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen ergaben sich Verdachtsmomente gegen einen 30-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Da sich der dringende Tatverdacht gegen den Mann erhärtete, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II ein Untersuchungshaftbefehl gegen ihn erlassen.

Mit Unterstützung des Fachkommissariats 6 der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim konnte der Mann lokalisiert werden. Spezialeinsatzkräfte nahmen den Beschuldigten im April 2026 im Rhein-Main-Gebiet fest. Er befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Im Zuge der Festnahme wurden mehrere Objekte in Hessen und Unterfranken durchsucht und dabei weitere Beweis- und Kommunikationsmittel beschlagnahmt, welche nun ausgewertet werden.

Ein 28-Jähriger sitzt als weiterer Tatverdächtiger aufgrund eines anderweitigen schwerwiegenden Strafverfahrens in Hessen in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen dauern an.