OBERPFALZ. Die Sicherheitswacht Bayern erhält einen neuen Dienstausweis im handlichen Scheckkartenformat. Den ersten Ausweis dieser Art überreichte Polizeipräsident Thomas Schöniger am 4. Mai 2026 an einen Sicherheitswachtangehörigen der Polizeiinspektion Regensburg Nord.

Die Einführung des neuen Ausweises erfolgt im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration (StMI). Das Polizeipräsidium Oberpfalz kümmerte sich um die bayernweite Umstellung auf das neue Format. Die Ausgabe der Ausweise startete am 4. Mai 2026.

„Mit dem neuen Ausweis im Scheckkartenformat wollen wir unseren Angehörigen der Sicherheitswacht ein handliches und modernes Arbeitsmittel zur Verfügung stellen, das zugleich einen professionellen Auftritt gewährleistet“, betont Polizeipräsident Thomas Schöniger.

Das Design des neuen Ausweises orientiert sich an den polizeilichen Dienstausweisen, unterscheidet sich jedoch bewusst in der Grundfarbe: Statt Blau wird Grau verwendet, um die Ausweise der Sicherheitswacht klar von den Dienstausweisen der Polizei abzugrenzen.

Der neue Dienstausweis stellt ein weiteres Element zur Modernisierung der Sicherheitswacht Bayern dar, nachdem bereits der neue Internetauftritt (www.sicherheitswacht.bayern.de) eingeführt wurde, der den neuen Imagefilm sowie die Möglichkeit zur Online-Bewerbung beinhaltet. Die Sicherheitswacht genießt bei der Bayerischen Polizei hohes Ansehen, weswegen die Sicherheitswacht weiterhin ausgebaut und verstärkt werden soll. Die Polizei möchte daher das Interesse der Bürgerinnen und Bürger für den ehrenamtlichen Dienst in der Sicherheitswacht wecken und sie zu einer Bewerbung ermuntern.

Die Sicherheitswacht ist ein ehrenamtlicher Dienst, der seit vielen Jahren einen wichtigen Bestandteil der bayerischen Sicherheitsarchitektur darstellt. Die Angehörigen der Sicherheitswacht werden auf Grundlage des Sicherheitswachtgesetzes gefahrenabwehrend tätig und ergänzen die Polizeiarbeit , insbesondere durch ihre Streifengänge in Wohngebieten, an öffentlichen Einrichtungen und bei Veranstaltungen. Sie tragen damit zur Sicherheitswahrnehmung in der Bevölkerung bei, geben Hinweise auf mögliche Gefahren und wirken durch ihre Präsenz und ihre Ansprechbarkeit präventiv. Dabei handeln die Sicherheitswachtangehörigen stets in enger Abstimmung mit der Polizei. Sie besitzen nicht die hoheitlichen Befugnisse der Polizei, sondern fungieren als zusätzliche Augen und Ohren der Polizei vor Ort.