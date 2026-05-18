VELDEN, LKR. LANDSHUT. Im Zeitraum von Mittwoch, 13.05.2026, 17:00 Uhr, bis Freitag, 15.05.2026, 07.30 Uhr, wurden auf dem Gelände eines Autohauses mehrere Fahrzeuge beschädigt. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigem Ermittlungsstand entwendeten bislang Unbekannte an einem Fahrzeug die Kennzeichenschilder. Zudem wurden an zwei weiteren Fahrzeugen jeweils die Seitenverkleidungen aus der Verankerung gerissen. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Beschädigungen im Zusammenhang mit einem möglichen Versuch stehen, die Fahrzeuge unbefugt in Betrieb zu nehmen.

Die beiden betroffenen Fahrzeuge haben jeweils einen Wert im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den bislang unbekannten Tätern, werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Landshut geführt.

Zeugenaufruf

Personen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Theodor-Triebenbacher-Straße, der Landshuter Straße oder im dortigen Abschnitt der B388 verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0871/9252-0 mit der Kriminalpolizeiinspektion Landshut oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffenticht: 18.05.2026, 09:12 Uhr